Zalim İstanbul final mi yapıyor? Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu akşam 39. final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümünde anne ve babasını radikal kararla hayatından çıkaran Cenk'in köşke vedası üzüntüye yol açıyor. Nedim, Cenk'in hastalığını öğrendiği herkese açıklıyor. Kulağını herkese tıkayan Cenk, oğlunu da alarak seyahate çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Mine Tugay, Deniz Uğur, Simay Barlas ve Bahar Şahin'in yer aldığı dizinin ekranlara neden veda ettiği sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Zalim İstanbul final mi yapıyor? Zalim İstanbul neden bitiyor? İşte merak edilen detaylar...

ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sevilen dizi Zalim İstanbul, Pazartesi akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında son kez sevenlerinin karşısına çıkacak.

ZALİM İSTANBUL 39. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği sevilen dizinin final bölümünde yaşanacak olan olaylar şu şekilde;

Cenk ve Nedim arasında buzlar erirken, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Cenk ise anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra geri kalan zamanını oğlu ile geçirmeye karar veriyor. Bu kararda hastalığının da payı elbette büyük.



Ceren ve Şeniz'in hayatları korkunç bir şekilde son bulmuştur; bu yüzden Yılmaz ailesi Ceren'in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılacaktır. Bu defa kıyamet müştemilatta kopuyor. Cemre annesinin yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine giriyor. Bu yolda en büyük destekçisinin ise araları hala bozuk da olsa Nedim olduğunu görüyoruz.