Funda Arar 3.5 ay sonra sahneye çıktı! Hayranlarını coşturdu
Ünlü popçu Funda Arar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği sahnesine geri döndü. 3.5 ay sonra Bodrum'da ilk kez sahneye çıkan Funda Arar, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şarkı aralarında izleyicilerle sohbet eden popçu, "Karantina döneminde kilo aldık, artık sıkı bir diyet yaparak, kurtulmamız lazım” dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan şarkıcı Funda Arar 3,5 aylık aranın ardından tekrar Bodrum'da sahneye çıktı. 2 saat süreyle sahnede kalan Arar, eski ve yeni albümünden seslendirdiği şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.
Şarkılarıyla olduğu kadar sahne performansıyla da dikkati çeken Arar'ı, Nilgün Belgün, Leyla Kırca, Erhan Yazıcıoğlu ve eşi Müge Yazıcıoğlu, Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler de izledi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Funda Arar, "Sizleri çok özlemişim. Bu gece ben ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur. 3,5 ay evdeydik, kiloları aldık. Artık sıkı bir diyet yaparak kilolardan kurtulmamız lazım" dedi.
Aynı restoranda yaz sezonu boyunca Alişan, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin sahne almaya devam edeceği bildirildi.
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