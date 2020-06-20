20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Magazin Haberleri Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün menajeri olduğu iddialarına cevap verdi!

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün menajeri olduğu iddialarına cevap verdi!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare rolüyle gündemden düşmeyen 'ün, menajeriyle yollarını ayırdığı ve bundan sonra eşi 'nun menajerliğini üstleneceği haberleri gündeme gelmişti. Doğulu'dan çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.06.2020
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KADİR DOĞULU MENAJERLİK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz günlerde 'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi 'ün menajerliğini yapmaya başladığı iddia edildi. 38 yaşındaki Doğulu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"MENAJERLİK" AÇIKLAMASI

Çıkan iddiaları yalanlayan Kadir Doğulu, şu ifadeleri kullandı: Hayır, sevgili eşim Neslihan'ın menajerliğini yapmıyorum. Menajerlik şirketi kurmadım. Evet, bir yapım şirketimiz var artık ama farklı içerikler üreteceğiz. Müzik ağırlıklı olacak. İlgilisinin bilgisine, sevgiler...

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