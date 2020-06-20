Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün menajeri olduğu iddialarına cevap verdi!
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare rolüyle gündemden düşmeyen Neslihan Atagül'ün, menajeriyle yollarını ayırdığı ve bundan sonra eşi Kadir Doğulu'nun menajerliğini üstleneceği haberleri gündeme gelmişti. Doğulu'dan çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül'ün menajerliğini yapmaya başladığı iddia edildi. 38 yaşındaki Doğulu, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
"MENAJERLİK" AÇIKLAMASI
Çıkan iddiaları yalanlayan Kadir Doğulu, şu ifadeleri kullandı: Hayır, sevgili eşim Neslihan'ın menajerliğini yapmıyorum. Menajerlik şirketi kurmadım. Evet, bir yapım şirketimiz var artık ama farklı içerikler üreteceğiz. Müzik ağırlıklı olacak. İlgilisinin bilgisine, sevgiler...
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