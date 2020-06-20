İlk bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gençliğim Eyvah güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken eğlenceli senaryosu izleyicilerden tam puan aldı.

Dizide Arif ve Zekeriya Usta rollerine hayat veren usta Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen'in eğlenceli sohbeti ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Bozkurt ve Ülgen, birbirlerine zor sorular yöneltti.

Cengiz Bozkurt Levent Ülgen'e 'Kuantum fiziğini bir cümle ile özetleyebilir misiniz?' sorusunu sordu. Ülgen ise Bozkurt'a sorduğu matematik sorusuyla terletti.

İşte Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen arasında yaşanan eğlenceli anlar…

GENÇLİĞİM EYVAH'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.

Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.