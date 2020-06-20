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Gençliğim Eyvah'ın usta oyuncusu Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen arasında eğlenceli sohbet! Sorusuyla terletti

Atv’nin yeni dizisi , güçlü oyuncusu kadrosuyla dikkatleri çekerken, eğlenceli hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin başrol oyuncuları ve ’in birbirlerine sorular sordukları sohbeti sosyal medyada ilgi gördü. İkisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan usta oyuncuların birbirlerine sordukları sorular eğlenceli anlara sahne oldu.

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020
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USTA OYUNCULAR ARASINDA EĞLENCELİ SOHBET! SORUSUYLA TERLETTİ

İlk bölümüyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken eğlenceli senaryosu izleyicilerden tam puan aldı.

Dizide Arif ve Zekeriya Usta rollerine hayat veren usta ve 'in eğlenceli sohbeti ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İkisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Bozkurt ve Ülgen, birbirlerine zor sorular yöneltti.

Cengiz Bozkurt Levent Ülgen'e 'Kuantum fiziğini bir cümle ile özetleyebilir misiniz?' sorusunu sordu. Ülgen ise Bozkurt'a sorduğu matematik sorusuyla terletti.

İşte Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen arasında yaşanan eğlenceli anlar…

Gençliğim Eyvah'ın usta oyuncusu Cengiz Bozkurt'tan Levent Ülgen'e zor bir soru! |Video GENÇLİĞİM EYVAH'IN USTA OYUNCUSU CENGİZ BOZKURT'TAN LEVENT ÜLGEN'E ZOR BİR SORU! |VİDEO

GENÇLİĞİM EYVAH'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz.

Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.

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