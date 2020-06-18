Seda Bakan ve kızı Leyla’nın tatil pozuna beğeni yağdı!

Corona virüs nedeniyle uzun bir süre evden çıkmayan Seda Bakan, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka tatil beldesinde aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve kızıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzle oyuncu, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Bakan, son olarak kızı Leyla ile tatil pozunu yayınladı. Anne kızın tatil pozuna beğeni yağdı. İşte Seda Bakan'ın o paylaşımı...