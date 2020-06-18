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Seda Bakan ve kızı Leyla’nın tatil pozuna beğeni yağdı!

Pandemi sürecini kızı ve eşiyle birlikte evinde geçiren , normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte ailesiyle tatile çıktı. Kızı Leyla ile verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan’a beğeni yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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TATİL POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Corona virüs nedeniyle uzun bir süre evden çıkmayan , normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu 'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka tatil beldesinde aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve kızıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen güzle oyuncu, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

Bakan, son olarak kızı Leyla ile tatil pozunu yayınladı. Anne kızın tatil pozuna beğeni yağdı. İşte Seda Bakan'ın o paylaşımı...

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