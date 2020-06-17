D&R'la Evde Müzik'in konuğu Suzan Kardeş!

Koronavirüs salgını döneminde birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la Evde Müzik'in bu haftaki konuğu Suzan Kardeş!

Suzan Kardeş'in kulaklarınızın pasını silmek için evlerinize konuk olduğu canlı yayını 17 Haziran Çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!



