17 Haziran 2020, Çarşamba
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D&R'la Evde Müzik'in konuğu Suzan Kardeş!

D&R'la 'in yeni konuğu , kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak konseri saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!

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Giriş Tarihi: 17.06.2020
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D&R'LA EVDE MÜZİK'İN KONUĞU SUZAN KARDEŞ!

Koronavirüs salgını döneminde birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la 'in bu haftaki konuğu !

Suzan Kardeş'in kulaklarınızın pasını silmek için evlerinize konuk olduğu canlı yayını 17 Haziran Çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!

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