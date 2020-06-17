D&R'la Evde Müzik'in konuğu Suzan Kardeş!
D&R'la Evde Müzik'in yeni konuğu Suzan Kardeş, kulaklarınızın pasını silmek üzere evlerinize konuk oluyor. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak konseri saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!
Koronavirüs salgını döneminde birbirinden değerli sanatçıların konuk olduğu D&R'la Evde Müzik'in bu haftaki konuğu Suzan Kardeş!
Suzan Kardeş'in kulaklarınızın pasını silmek için evlerinize konuk olduğu canlı yayını 17 Haziran Çarşamba saat 22:00'de D&R'ın Instagram ve Youtube ortak canlı olarak izleyebilirisiniz!
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