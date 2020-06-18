18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Katy Perry’den karnı burnunda paylaşım: Bırak güneş içeri girsin!

Katy Perry’den karnı burnunda paylaşım: Bırak güneş içeri girsin!

2016 yılından beri ile birliktelik yaşayan , ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaşan şarkıcı, yazdığı notla takipçilerini heyecanlandırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.06.2020
ABONE OL
ÜNLÜ İSİMDEN KARNI BURNUNDA POZ: BIRAK GÜNEŞ İÇERİ GİRSİN!

Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı , çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA