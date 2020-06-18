Katy Perry’den karnı burnunda paylaşım: Bırak güneş içeri girsin!
2016 yılından beri Orlando Bloom ile birliktelik yaşayan Katy Perry, ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğrafını paylaşan şarkıcı, yazdığı notla takipçilerini heyecanlandırdı.
Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Şarkıcı, bu pozlara, "Eğer bir mesafe istiyorsam, bu deriden sıyrılmalıyım, eğer mesafeyi istiyorsam, güneşin içeri girmesine izin vermeliyim, yabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.
Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.
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