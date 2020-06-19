Sinan Akçıl’ın Yeditepe konseri izlenme rekoru kırdı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve birbirinden değerli sanatçıların katıldığı İstanbul Yeditepe Konserleri, Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç konseriyle devam etti. Youtube’un canlı yayın bölümünde yayınlanan konser izlenme rekoru kırdı. Akçıl’ın performansı, anlık 10 bin 800 kişi tarafından izlenerek NASA’nın yayını geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri Sinan Akçıl ve Serdar Ortaç'ın verdiği konserle devam etti. İkilinin performansı, Youtube'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Poll Production'ın kanalında yayınlandı.
Dünya üzerinden yayın yapılan Youtube canlı bölümünde Akçıl'ın performansı 10 bin 800 kişi tarafından izlendi ve anlık izlenme kategorisinde ilk sırada yer aldı. Akçıl'ı Nasa kanalının programı takip etti.
'İLGİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Konserde Akçıl'a Sibel Can da eşlik etti. İkili, birlikte 'Arada Sırada'yı seslendirdi. İletişim Başkanlığının kanallarında da izlenen yayın, 6 bin 700 kişiye ulaştı. Ünlü şarkıcı, "Bu konserleri halkımıza motivasyon olması ve sahnelerden uzak kalan müzisyen arkadaşlarımız için yaptık. Halkımızın konserlerimizi sahiplenmesi ve bizi izleyerek ilgilerini göstermesi beni mutlu etti" dedi.
SİBEL CAN SÜRPRİZİ
İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında Sinan Akçıl'la birlikte Serdar Ortaç da konser verdi. Sibel Can, Akçıl'ın, ardından Ortaç'ın sahnesine de konuk oldu. Bugün ise Özhan Eren, Orhan Hakalmaz ve Ceyhun Çelikten performans sergileyecek.
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