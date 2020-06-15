Serdar Ortaç'tan Seçil Gür açıklaması: O benim için...
Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün İstinye'de evinin önünde görüntülendi. Bisikletiyle akşam sporu yaptığını belirten Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Kısa bir süre aşk yaşadıktan sonra ani şekilde ilişkisini sonlandıran Serdar Ortaç, Gür hakkında, "Nasip olmadı işte. O benim ebedi arkadaşım" açıklaması yaptı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, İstinye'de evinin önünde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili konuştu.
Üç saatlik akşam sporu yaptığını söyleyen şarkıcı, "Bisiklet kullanırken halkla iç içe oluyorum. Selamlaşıyoruz, durup onlarla çay içiyorum. Özellikle balık tutanlarla sohbet etmeyi seviyorum" dedi.
"SEÇİL EBEDİ ARKADAŞIM"
Ortaç, "Seçil Hanım, sizden ayrıldıktan sonra kendisine kızdığını söyledi. Siz neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Seçil benim ebedi arkadaşım. Nasip olmadı işte... İlişkimiz çok güzeldi keşke yürüseydi. 'Bir daha olur mu?' diye sorsanız, işte o zaman bu soruyla olmaz, insan kendini durduramaz" cevabını verdi.
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