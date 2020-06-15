15 Haziran 2020, Pazartesi
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Okan Bayülgen sağlık politikasına övgü yağdırdı!

kızı ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülenirken, ’nin sağlık politikasına övgü yağdırdı. Bayülgen pandemi döneminde ‘Geçinemiyoruz’ diyen sanatçılar ve tiyatroculara tepki gösterdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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OKAN BAYÜLGEN SAĞLIK POLİTİKASINA ÖVGÜ YAĞDIRDI!

, kızı ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülendi. Bayülgen, gazetecilerle pandemi döneminde Türk sağlık sisteminin performansını değerlendirdi: "Benim 'da ve 'de sağlık ve hastane tecrübelerim oldu, inanın berbat durumdalar. Burada beş dakikada yapılan tedaviyi orada 10 saatte olamazsın, sağlık sistemleri çok bozuk durumda."

'SEN SANATÇISIN!'

Bayülgen, pandemi döneminde tiyatrocuların zorluk yaşadıkları, bazı sanatçıların da 'Geçinemiyoruz' açıklamaları hakkında ise, "Etrafa bakıyorum da çok ağlayan var, sürekli ağlıyorlar… Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson, yer göstericinin durumu ne diyen yok! Tiyatrocunun vesairenin 'Zorlanıyoruz' demesini kabul etmiyorum ben, çok çirkin buluyorum bu açıklamaları" dedi.

Sabah

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