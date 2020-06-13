Survivor Nisa ve Elif sakatlandı mı? Survivor 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Çeyrek finale kısa bir süre kala heyecanın yükseldiği Survivor'da takımlar dokunulmazlık oyunu için mücadele ediyorlar. Survivor'ın bu bölümünde Elif ve Nisa'nın parkurda sakatlandığı anlar herkesi derinden üzdü. Nisa'nın parkurdan düştüğü esnada yaşanan panik anı izleyiciyi korkuttu. Peki, Nisa ve Elif sakatlandı mı? Nisa ve Elif'in sağlık durumları nasıl? İşte merak edilenler...

SURVIVOR ELİF SAKATLANDI MI?

Survivor 2020'nin 106'ncı bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Oyun esnasında Elif havuzda sakatlık geçiriyor. Doktor anında müdahale ederken, Elif'in bu sakatlığının diskalifiye edilmesine sebep olup olmayacağı merak ediliyor. Elif'in sağlık durumu ve diskalifiye durumu, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

SURVIVOR'DA NİSA SAKATLANDI MI?

Suvivor'ın yeni bölümünde en çok korkutan sakatlık ise Nisa oldu. Parkurdan düşen Nisa'nın sağlık durumu merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu esnasında parkurda dengesine kaybederek yere düşen Nisa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cemal Can'ın gözyaşlarına boğulduğu, herkesin derinden sarsıldığı bu sakatlık sonrası izleyiciler Nisa'nın diskalifiye olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Nisa'nın sağlık durumu ve diskalifiye durumu, bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.