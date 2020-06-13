İbrahim Kutluay: Bunlar tehlikeli konular
İbrahim Kutluay, kızı İrem ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Kızıyla el ele kameralara poz veren Kutluay, salgın sürecini evinde geçirdiğini ve önümüzdeki günlerde çocuklarıyla tatile çıkacağını açıkladı. Tatil yörelerindeki astronomik fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine eski basketbolcu, ‘Bunlar tehlikeli konular’ diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem'le Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Baba-kız, basın mensuplarına el ele poz verirken, Kutluay "Bugün bizim günümüz, çok şükür neyse ki onların da yaş grubuna yönelik kısıtlama kalktı, rahatladık" dedi.
ÇOCUKLARIYLA TATİLE ÇIKACAK
Salgın sürecini herkes gibi evinde geçirdiğini söyleyen İbrahim Kutlay, önümüzdeki günlerde çocuklarıyla beraber tatile çıkacağını söyledi.
Bu yaz tatil yörelerindeki astronomik fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine eski basketbolcu, "Biz de tatile çıkacağız. Yani yorum yapmayayım o konulara, bunlar tehlikeli konular" diyerek, açıklama yapmaktan kaçındı.
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