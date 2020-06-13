13 Haziran 2020, Cumartesi
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İbrahim Kutluay: Bunlar tehlikeli konular

, kızı İrem ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Kızıyla el ele kameralara poz veren Kutluay, salgın sürecini evinde geçirdiğini ve önümüzdeki günlerde çocuklarıyla tatile çıkacağını açıkladı. Tatil yörelerindeki astronomik fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine eski basketbolcu, ‘Bunlar tehlikeli konular’ diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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İBRAHİM KUTLUAY: BUNLAR TEHLİKELİ KONULAR

Eski basketbolcu , kızı İrem'le Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Baba-kız, basın mensuplarına el ele poz verirken, Kutluay "Bugün bizim günümüz, çok şükür neyse ki onların da yaş grubuna yönelik kısıtlama kalktı, rahatladık" dedi.

ÇOCUKLARIYLA TATİLE ÇIKACAK

Salgın sürecini herkes gibi evinde geçirdiğini söyleyen İbrahim Kutlay, önümüzdeki günlerde çocuklarıyla beraber tatile çıkacağını söyledi.

Bu yaz tatil yörelerindeki astronomik fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine eski basketbolcu, "Biz de tatile çıkacağız. Yani yorum yapmayayım o konulara, bunlar tehlikeli konular" diyerek, açıklama yapmaktan kaçındı.

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