13 Haziran 2020, Cumartesi
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Barış Falay'dan Kenan İmirzalıoğlu açıklaması: Onun adına çok mutluyum

Başarılı oyuncu , önceki gün Bebek'te bir kuaför çıkışı görüntülendi. Koronavirüs kurallarına uyduğu görülen oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir projeyle ekranlara döneceğini açıklayan Falay, yakın arkadaşı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020
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BARIŞ FALAY: ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM

Oyuncu , Bebek'te bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Yakın zamanda bir projeye başlayacağını söyleyen Barış Falay, "İş hakkında çok fazla bilgi veremem ama benim adıma çok şaşırtıcı bir proje oldu. Beni bambaşka bir karakterde göreceksiniz" dedi.

'ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM'

ile görüşüp görüşmedikleri sorulan oyuncu, "Kenan benim çok iyi ve yakın arkadaşım. Sık sık görüşüyoruz. Babalık heyecanı yaşıyor onun adına da çok mutluyum" diyerek, kuaförden ayrıldı.

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