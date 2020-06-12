12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Londra'da yaşayan Yasemin Allen İstanbul'a geri dönüyor

Londra'da yaşayan Yasemin Allen İstanbul'a geri dönüyor

3 yıl önce gittiği 'ın ardından ABD-İngiltere ortak yapımı ‘’ dizisi için 'ya yerleşen ve iki sezon boyunca rol alan , dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı. Güzel oyuncu önümüzdeki hafta yeni dizi projeleri görüşmek ve yaz tatilini yapmak üzere Türkiye'ye gelme kararı kaldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
YASEMİN ALLEN İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

, üç yıl önce gittiği 'ın ardından 'ya yerleşmiş ve iki sezon boyunca İngiltere-ABD ortak yapımı '' adlı dizide oynamıştı. Başrol kadrosunda yer aldığı ve bir Rus ajanını canlandırdığı dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı.

Güzel oyuncu, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken corona virüs tedbirleri kapsamında başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine gelecek hafta İstanbul'da olacak.

Yeni sezon için dizi görüşmelerine katılacak olan Allen, daha sonra İstanbul ve Bodrum'da yapacağı tatilde arkadaşlarıyla hasret giderecek.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA