Londra'da yaşayan Yasemin Allen İstanbul'a geri dönüyor
3 yıl önce gittiği Los Angeles'ın ardından ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisi için Londra'ya yerleşen ve iki sezon boyunca rol alan Yasemin Allen, dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı. Güzel oyuncu önümüzdeki hafta yeni dizi projeleri görüşmek ve yaz tatilini yapmak üzere Türkiye'ye gelme kararı kaldı.
Yasemin Allen, üç yıl önce gittiği Los Angeles'ın ardından Londra'ya yerleşmiş ve iki sezon boyunca İngiltere-ABD ortak yapımı 'Strike Back' adlı dizide oynamıştı. Başrol kadrosunda yer aldığı ve bir Rus ajanını canlandırdığı dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı.
Güzel oyuncu, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken corona virüs tedbirleri kapsamında başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine gelecek hafta İstanbul'da olacak.
Yeni sezon için dizi görüşmelerine katılacak olan Allen, daha sonra İstanbul ve Bodrum'da yapacağı tatilde arkadaşlarıyla hasret giderecek.
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