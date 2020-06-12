12 Haziran 2020, Cuma
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Ünlü şarkıcı Lara ölümden döndü!

, yeğeni  ile yolda yürüdüğü sırada kaza geçirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020
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ÜNLÜ ŞARKICI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca, ardından kaldırımda yürüyen 1'i çocuk 2 kişiye çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki içinde müşteri olmayan kafeye daldı. Kazada, otomobilin çarptığı iki kişinin şarkıcı ve yeğeni olduğu belirlendi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Lara Keskin ve yeğeninin olay yerinde sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapıldı. 2 kişi daha sonra Alkü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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