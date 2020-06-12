Sezen Aksu'nun villasına baskın! Kaçak borular söküldü

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun İzmir'deki yazlık villasında sorun bitmiyor. Ünlü şarkıcıyı şimdi de komşuları şikayet etti.

DENİZE ATIK BIRAKTI

Sanatçı Sezen Aksu'nun Karaburun Manal Koyu'ndaki denize sıfır villasında belediye ekipleri, daha önce kaçak olduğu için mühürlenen havuzdan denize 50 metrelik boru döşendiğini tespit etti. Denize uzanan borudan atık bırakıldığı şikayeti üzerine belediye harekete geçti. Kaçak boru ve bağlantıları sökülürken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"KAÇAK BORU DÖŞEMİŞLER"

"21 Haziran 2019'da ihbar üzerine zabıtamız konutta gerekli tespitleri yapmış, izinsiz olduğu belirlenen inşaat faaliyetine ilişkin tutanak tutulmuştur. Havuzun ruhsatı olmadığı görülmüş ve mühürleme işlemi yapılmıştır. 9 Haziran 2020'de ihbar üzerine belediyemiz yeniden tespit yapmış, mührün sökülerek faaliyete devam edildiği, 50 metre uzunluğunda boru döşendiği görülmüş, kolluk kuvvetlerine bilgi verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından 10 Haziran'da yapılan incelemede borunun söküldüğü görülmüştür."

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz aylarda, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi, güzellik merkezine kiraya verdiği iddia edilmişti.