Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 2 yıl hapsi istendi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 27 Nisan'da sosyal medyadan Ermenilerle ilgili paylaştığı görüntülerle ilgili hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçu kapsamında 2 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Davanın İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açıldığı öğrenildi.

Murat Övüç hakkında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 27 Nisan 2020'de yaptığı bir paylaşımında, Ermeni asıllı Kim Kardashian'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusunda, Övüç'ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediği belirtilmişti. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma üzerine Murat Övüç, avukatı ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Basın Suçları Bürosu savcılığınca ifadesi alınan Övüç, videodaki sözlerinin "Kim Kardashian isimli Amerikan vatandaşı ve Osmanlı düşmanı Ermenilere karşı söylediğini" belirtti. Övüç ifadesinde, "Değerlerimizi aşağılayarak konuştuğu için böyle bir cevap verdim. Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza böyle bir söylemim yoktur" dedi. Ermeni vatandaşlarına ve derneklerine yardım ettiğini ileri süren Övüç, suçlamayı reddetti. Övüç ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.