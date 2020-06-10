Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy'un elini köpek parçaladı
Oyuncu Rüzgar Aksoy, köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada Türkiye’de beslenmesi yasak olan Dogo Argantino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 dakika köpekle mücadele eden ve bu sırada eli parçalanan oyuncu, saldırgan köpeğin sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Adanalı, Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde oynayan Rüzgâr Aksoy, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta 'Bucky' adlı köpeğini gezdirmiş ve evine dönerken sokağın girişinde komşusunun beslediği 'Dogo Argantino' cins köpeğini gördü. Aksoy komşusuna seslenerek köpeğini bağlamasını aksi takdirde kendisine ve köpeğine saldırabileceği uyarısında bulundu.
UYARIYA RAĞMEN KÖPEĞİ BAĞLAMADI
Komşusu Adil Kemal S., Rüzgar Atasoy'u dikkate almayarak köpeğini bağlamadı. Bu sırada 'Dogo Argantino' cinsi köpek Rüzgâr Atasoy'un köpeğine saldırmaya başlayınca ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalıştı.
KOMŞUSU KÖPEĞİNİ ALIP KAÇTI
Adil Kemal S.'nin köpeği saldırmaya başlayınca korkuya kapılan Rüzgâr Atasoy kendisinin ve köpeğinin canını korumak için diğer köpekle yaklaşık 10 dakika boyunca mücadele etti. Yaşanılan saldırı sonrasında, Aksoy ve köpeği kanlar içinde kaldı. Adil Kemal S. saldırının ardından köpeğini alıp kaçarken çevreden geçen vatandaşlar kanlar içinde kalan oyuncuya yardım etti.
ELİ PARÇALANDI, VİDA ATILDI
Vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Rüzgâr Aksoy'un köpeği ısırıkları sonucu parçalanan sağ elinde kırıklar meydana geldi. Eline 2 adet vida edilen genç oyuncuya 2 ay iş görmezlik raporu verilirken köpeğinin de boynunda yaralanmalar tespit edildi.
KOMŞUSUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU
Rüzgâr Aksoy, uğradığı saldırı sonrası avukatı aracılığıyla savcıl��ğa giderek komşusu Adil Kemal S. hakkında şikâyetçi oldu. Aksoy, savcılığa sunduğu dilekçede uğradığı saldırı sonucu sağ elinin eski işlevini kaybettiğini, ayrıca saldıran köpeğin Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek kategorisi içerisinde yer aldığını bu nedenle Adil Kemal S.'nin 'Bilinçli Taksirle Yaralama' suçu kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Aksoy'un şikâyeti sonrası savcılık Adil Kemal S. hakkında soruşturma başlattı.
Atakan IRMAK / SABAH
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