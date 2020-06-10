10 Haziran 2020, Çarşamba
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Coronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses akıllanmadı! Maskesiz görüntülendi

Nisan ayında sevgilisi Levent Dörter ile birlikte koronavirüse yakalanan Tatlıses maskesiz gezerken görüntülendi. Nişantaşı'nda bir döviz bürosundan çıkarken görüntülenen şarkıcı, maskesiz girmeyin uyarılarını hiçe saydı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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DİLAN ÇITAK TATLISES AKILLANMADI! MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Nisan ayında yakalandığı koronavirüsü kısa sürede yenen Tatlıses, akıllanmadı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir döviz bürosunda görüntülenen 30 yaşındaki şarkıcı, "Lütfen maskesiz girmeyiniz" yazısına aldırış etmedi.

GAZETECİLERİ FARK EDİNCE TAKTI

Geçtiğimiz haftalarda maskesiz gezen insanlar yüzünden hastalandığını söyleyen , gazetecileri fark edince de hemen çalışanlardan maske isteyip taktı.

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