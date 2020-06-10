Coronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses akıllanmadı! Maskesiz görüntülendi
Nisan ayında sevgilisi Levent Dörter ile birlikte koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses maskesiz gezerken görüntülendi. Nişantaşı'nda bir döviz bürosundan çıkarken görüntülenen şarkıcı, maskesiz girmeyin uyarılarını hiçe saydı.
Nisan ayında yakalandığı koronavirüsü kısa sürede yenen Dilan Çıtak Tatlıses, akıllanmadı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir döviz bürosunda görüntülenen 30 yaşındaki şarkıcı, "Lütfen maskesiz girmeyiniz" yazısına aldırış etmedi.
GAZETECİLERİ FARK EDİNCE TAKTI
Geçtiğimiz haftalarda maskesiz gezen insanlar yüzünden hastalandığını söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, gazetecileri fark edince de hemen çalışanlardan maske isteyip taktı.
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