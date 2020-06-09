09 Haziran 2020, Salı
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Oyuncu Ayşegül Atik'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu

Usta sanatçı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden usta tiyatrocunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, Atik’in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Sanatçının ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oğlu , "Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle ailenle arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020
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CENAZE TÖRENİYLE İLGİLİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Usta tiyatrocu , bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Atik'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören ve gece saatlerinde hayatını kaybeden Atik'in cenaze namazı, yarın öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak. Ayşegül Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

Sanatçının oğlu Alper Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pamuk annemi saat 00.10 itibarıyla cennete uğurladık. Hastalığı süresince tek isteği acı çekmemek ve yalnız kalmamaktı. 45 gün boyunca hastanede acı çekmeden biz oğulları ve Argun Atik ile el ele, diz dize, gülerek, ağlayarak, oynayarak, sohbet ederek, öpüşerek, sarılarak geçirdi. Çok ağrısı olduğu gecenin sabahına yoğun bakıma, hiç kalmak istemediği yere gitmek zorunda kaldı. Allah'ım, sevgili kulu olan canım annemi, hiç üzmeden, yormadan yanına aldı, üzüntümüz acımız tarif edilemez ama huzur buldu anneciğim. Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle ailenle arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde. Rahat uyu birtanem."

Ayşegül Atik’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! 'Ah benim güzel ustam...' AYŞEGÜL ATİK’İN ÖLÜMÜ SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU! 'AH BENİM GÜZEL USTAM...'

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