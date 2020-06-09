Oyuncu Ayşegül Atik'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu
Usta sanatçı Ayşegül Atik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden usta tiyatrocunun ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, Atik’in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu. Sanatçının ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oğlu Alper Atik, "Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle ailenle arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde" dedi.
Usta tiyatrocu Ayşegül Atik, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Atik'in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören ve gece saatlerinde hayatını kaybeden Atik'in cenaze namazı, yarın öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak. Ayşegül Atik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.
Sanatçının oğlu Alper Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pamuk annemi saat 00.10 itibarıyla cennete uğurladık. Hastalığı süresince tek isteği acı çekmemek ve yalnız kalmamaktı. 45 gün boyunca hastanede acı çekmeden biz oğulları Alper Atik ve Argun Atik ile el ele, diz dize, gülerek, ağlayarak, oynayarak, sohbet ederek, öpüşerek, sarılarak geçirdi. Çok ağrısı olduğu gecenin sabahına yoğun bakıma, hiç kalmak istemediği yere gitmek zorunda kaldı. Allah'ım, sevgili kulu olan canım annemi, hiç üzmeden, yormadan yanına aldı, üzüntümüz acımız tarif edilemez ama huzur buldu anneciğim. Çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle ailenle arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde. Rahat uyu birtanem."
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