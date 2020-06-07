07 Haziran 2020, Pazar
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Cem Yılmaz o görüntülerin kaldırılmasını istemişti! Mahkemeden flaş karar

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, ile evlerinin bahçesinde bikinili fotoğraflarını çeken magazincileri savcılığa ihbar eden ünlü komedyen , Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak sosyal medyada yer alan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme ünlü komedyenin erişim engeli talebini reddetti.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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CEM YILMAZ'A BÜYÜK ŞOK

Birliktelikleri olay olan ünlü komedyen ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi atlattıkları kavga krizinin ardından 'a tatile gitmişlerdi. Geçtiğimiz gün, ikilinin evlerinde gizlice çekilen bikinili fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'DÜZENEKLE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİLER'

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Yılmaz'ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti. Talep dilekçesinde bu fotoğrafların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürdü. Hakimlik, Yılmaz'ın talebi ardından söz konusu paylaşımda ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi talebini reddetti.

Dilek Yaman/SABAH

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