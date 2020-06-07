Cem Yılmaz o görüntülerin kaldırılmasını istemişti! Mahkemeden flaş karar

Birliktelikleri olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya atlattıkları kavga krizinin ardından Bodrum'a tatile gitmişlerdi. Geçtiğimiz gün, ikilinin evlerinde gizlice çekilen bikinili fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'DÜZENEKLE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİLER'

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Yılmaz'ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti. Talep dilekçesinde bu fotoğrafların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürdü. Hakimlik, Yılmaz'ın talebi ardından söz konusu paylaşımda ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi talebini reddetti.

Dilek Yaman/SABAH