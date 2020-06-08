Tamer Karadağlı aylar sonra kızı Zeyno'ya kavuştu
Oyuncu Tamer Karadağlı, koronavirüs salgını nedeniyle göremediği kızına aylar sonra kavuştu. Karadağlı, Zeyno ile kavuşma anını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır göremediği kızı Zeyno'ya sonunda kavuştu.
Karadağlı, kızıyla buluştuğu o anı sosyal medya hesabından paylaştı.
"3 AY SONRA"
Karadağlı, annesi Arzu Balkan'la yaşayan Zeyno'yla otomobildeki pozunu "Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe" notuyla Instagram sayfasına koydu.
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