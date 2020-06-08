08 Haziran 2020, Pazartesi
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Tamer Karadağlı aylar sonra kızı Zeyno'ya kavuştu

Oyuncu , koronavirüs salgını nedeniyle göremediği kızına aylar sonra kavuştu. Karadağlı, ile kavuşma anını fotoğraflayarak sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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TAMER KARADAĞLI AYLAR SONRA KIZINA KAVUŞTU

Ünlü oyuncu , koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır göremediği kızı 'ya sonunda kavuştu.

Karadağlı, kızıyla buluştuğu o anı sosyal medya hesabından paylaştı.

"3 AY SONRA"

Karadağlı, annesi Arzu Balkan'la yaşayan Zeyno'yla otomobildeki pozunu "Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe" notuyla Instagram sayfasına koydu.

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