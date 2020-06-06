06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haluk Levent ile Gamze Özçelik yardım kampanyası için bir araya geldi

Kurucusu olduğu Derneği ile, insanların yardımına koşan , Kurucusu ile bir araya geldi. Kurdukları yardım kuruluşlarıyla birçok insana yardım eli uzatan Levent ve Özçelik, ortak proje üzerinde çalıştıklarını açıkadı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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HALUK LEVENT İLE GAMZE ÖZÇELİK'TEN ORTAK PROJE

Kurduğu Derneği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların yardımına koşan 'ten yeni bir hareket geldi. Gün geçtikçe yardımlarını arttıran sanatçı, oyunculuğa ara vererek kurduğu ile farklı coğrafyalardan insanlara, ailelere, çocuklara ve hayvanlara ulaşarak onlara yardım götüren ile bir araya geldi.

ORTAK PROJE GELİYOR

İki isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada; sokak hayvanları için yapılacak projeler ile yeni öğretim dönemi öncesinde onarılması gereken okullarla ilgili yapılması gerekenleri konuştuklarını duyurdu. Levent ve Özçelik, bu adımlarıyla birlikte gönülleri bir kere daha fethetti.

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