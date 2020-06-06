Haluk Levent ile Gamze Özçelik yardım kampanyası için bir araya geldi

Kurduğu AHBAP Derneği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki insanların yardımına koşan Haluk Levent'ten yeni bir hareket geldi. Gün geçtikçe yardımlarını arttıran sanatçı, oyunculuğa ara vererek kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile farklı coğrafyalardan insanlara, ailelere, çocuklara ve hayvanlara ulaşarak onlara yardım götüren Gamze Özçelik ile bir araya geldi.

ORTAK PROJE GELİYOR

İki isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada; sokak hayvanları için yapılacak projeler ile yeni öğretim dönemi öncesinde onarılması gereken okullarla ilgili yapılması gerekenleri konuştuklarını duyurdu. Levent ve Özçelik, bu adımlarıyla birlikte gönülleri bir kere daha fethetti.