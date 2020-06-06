06 Haziran 2020, Cumartesi
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Burcu Kara'nın maske isyanı: Bunun adı cahillik!

Oyuncu , corona virüs tehlikesi geçmemesine rağmen dışarıda maske takmadan dolaşanlara tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokakta maskesiz gezenlere isyan eden oyuncu, "Bu kadar emeği nasıl hiçe sayıyorsunuz? Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!” dedi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020
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BURCU KARA'NIN MASKE İSYANI: BUNUN ADI CAHİLLİK!

, yeni normalleşme sürecinde kurallara uymayarak maskesiz gezen insanlara isyan etti. Maskeli bir fotoğrafını 'da paylaşan kara altına şöyle yazdı:

"İki gün kontrolü bırakmadan dışarı çıkıp, işlerimi halledip eve döndüm. Maalesef insanların belki yüzde 80'inde maske yoktu. Hele o gençler! Kimse zevk almaz bunu takarken. Ama aylardır, saatlerce hiç çıkarmadan bununla yaşayıp bize, bizim için hizmet eden sağlık çalışanlarının yerine kendinizi bir koyun yahu! Bu kadar emeği nasıl hiçe sayıyorsunuz? 'Virüs bitti' demedi kimse. Önlem alıp, hayatımıza kontrollü bir şekilde devam edelim dendi. Başına buyruk yaşamak cahilliktir. Böyle bir dönemde kul hakkı yemektir hatta. El insaf!"

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