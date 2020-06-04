Müge Anlı Media Cat’in ‘Yılın En Yaratıcı 50 Listesi’nde!

Müge Anlı, hafta içi her gün atv'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla OpenMedia'nın 2013-2018 Ağustos tarihleri arasındaki reyting ölçümlerine göre Türk televizyon tarihinin gündüz kuşağındaki konseptlerini birer birer geride bırakarak "son beş yılın en çok izlenen televizyon içeriği" olarak bir rekora imza attı.

Anlı; çözüme ulaştırdığı vakalar, kurduğu bağlantılar ve başarılı sunuculuğuyla öne çıktı. Öyle ki programın ve Anlı'nın başarısı ABD gezi kanalı Travel Channel'ın da ilgisini çekti ve ekip, 2015 yılında Müge Anlı'nın konuğu olup programın yapım aşamasını belgeselleştirmişti.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜVENDİĞİ ÜÇÜNCÜ ÜNLÜ

Anlı'nın yarattığı etkiye dayanak oluşturan bir başka unsur ise Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olması. MediaCat'in Ipsos işbirliğinde gerçekleştirdiği Celebrity Güven Endeksi'ne göre Anlı, "artan güven skoruyla Türkiye'nin en çok güvendiği üçüncü ünlüsü". Anlı, şimdilerde Finish desteğiyle atv'de yayınlanan "Gücümüz Yeter" adlı programıyla, kendi iş fikrini hayata geçirmek isteyen kadınların çalışma hayatına katılmaları için çalışıyor.

Bu yıl altıncı kez en yaratıcı 50 seçkisini meydana getiren Media Cat ağırlıklı olarak son bir yıldaki üretimleriyle dikkat çeken ve yaratıcılık karnesini yayınlandı. Alanında yaratıcı ve inovatif olmak ulusal/uluslararası organizasyonlardan ödüllü olmak, yeni kategori/tür/format geliştirmek, girişim başlatmak/girişimiyle başarılı olmak, önemli bir sorunu etkili biçimde çözmek, yeni bir trend yaratmak kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanan listede tasarımcılardan bilim insanlarına, araştırmacılardan girişimcilere, kreatiflerden marka yöneticilerine ve müzisyenlere uzanan listede birçok isim yer alıyor.