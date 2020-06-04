Şahan Gökbakar’ın ayıbı İş Mahkemesi’nde! Koronavirüslü diye işten çıkartmıştı...
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu. Genç adamın şikayetçi olması üzerine Savcılık, olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün İş Mahkemesi'ne havale etti
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu.
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