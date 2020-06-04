04 Haziran 2020, Perşembe
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Şahan Gökbakar’ın ayıbı İş Mahkemesi’nde! Koronavirüslü diye işten çıkartmıştı...

'ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu. Genç adamın şikayetçi olması üzerine Savcılık, olayı inceledikten sonra hukuki itilaf olduğu gerekçesiyle dosyayı dün 'ne havale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
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ŞAHAN GÖKBAKAR’IN AYIBI İŞ MAHKEMESİ’NDE!

'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D., koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle işinden olmuştu.

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