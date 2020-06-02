Normalleşme süreci başladı ünlüler Ege'ye ünlü aktı!
Yaklaşık 2 aydır süren karantina süreci ardından düşe vaka sayısıyla beraber normalleşme süreci de başladı. Dün şehirlerarası seyahat yasağının da kalkmasıyla beraber ünlüler yaz sezonu açtı. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz gibi pek çok isim Ege'ye aktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaşanan karantina sürecinin ardından normalleşme süreci başladı. Yeni sürecin başlaması ve yetkililerin her detayı düşünerek aldığı önlemler, ünlüleri harekete geçirdi.
Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Esra Oflaz Güvenkaya ve Selma Türkeş gibi bazı isimler, özel izin alarak birkaç gün önce Bodrum'a gitti. Esra Oflaz Güvenkaya ve Pınar Eczacıbaşı da Bodrum'daki evlerinin bulunduğu lüks sitenin plajında önceki gün böyle poz verdi. Edwina Sponza-İbrahim Kutluay, Ece Erken ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlüler de yine özel izinlerle Çeşme'nin yolunu tutmuştu.
Dün şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla ise Ege'nin yolları dolup taştı. Buse Terim, eşi ve iki kızıyla Türkbükü'ndeki villalarına gitmek için yola çıktı.
Eda Taşpınar'ın da önümüzdeki günlerde Çeşme'ye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk de kısa süre içerisinde Marmaris'in yolunu tutacak.
DENİZE FEDON DÜŞTÜ
Adı Bodrum'la özdeşleşen Fedon, dün Torba'da denize atlarken çekilen bu karesine "Denize düştüm artık yaz sezonu başlamıştır" esprisi yaptı.
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