02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Normalleşme süreci başladı ünlüler Ege'ye ünlü aktı!

Normalleşme süreci başladı ünlüler Ege'ye ünlü aktı!

Yaklaşık 2 aydır süren süreci ardından düşe vaka sayısıyla beraber de başladı. Dün şehirlerarası seyahat yasağının da kalkmasıyla beraber ünlüler yaz sezonu açtı. ve gibi pek çok isim Ege'ye aktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI ÜNLÜLER EGE'YE ÜNLÜ AKTI!

salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır yaşanan sürecinin ardından başladı. Yeni sürecin başlaması ve yetkililerin her detayı düşünerek aldığı önlemler, ünlüleri harekete geçirdi.

, , Esra Oflaz Güvenkaya ve Selma Türkeş gibi bazı isimler, özel izin alarak birkaç gün önce Bodrum'a gitti. Esra Oflaz Güvenkaya ve Pınar Eczacıbaşı da Bodrum'daki evlerinin bulunduğu lüks sitenin plajında önceki gün böyle poz verdi. Edwina Sponza-İbrahim Kutluay, ve gibi ünlüler de yine özel izinlerle Çeşme'nin yolunu tutmuştu.

Dün şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla ise Ege'nin yolları dolup taştı. Buse Terim, eşi ve iki kızıyla Türkbükü'ndeki villalarına gitmek için yola çıktı.

Eda Taşpınar'ın da önümüzdeki günlerde Çeşme'ye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Özge Özpirinçci ile kendisi gibi oyuncu aşkı Burak Yamantürk de kısa süre içerisinde Marmaris'in yolunu tutacak.

DENİZE FEDON DÜŞTÜ

Adı Bodrum'la özdeşleşen Fedon, dün Torba'da denize atlarken çekilen bu karesine "Denize düştüm artık yaz sezonu başlamıştır" esprisi yaptı.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA