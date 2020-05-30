Merve Boluğur: Ağaca sarılmak bir kütüğe sarılmaktan daha iyidir!
Karantina günlerini evinde geçiren oyuncu Merve Boluğur, bu süreçte sosyal medya hesabını da daha sık kullanmaya başladı. Yaptığı paylaşımlarala adından söz ettiren Boluğur, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı. Güzel oyuncunun 'Ağaca sarılmak bir kütüğe sarılmaktan daha iyidir!' sözleri dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Boluğur, kendisi ve özel hayatıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. İşte ünlü oyuncunun karantina günlerinden özel hayatına uzanan açıklamalarından bazıları:
* Beni ben yapan şey cesaretim.
* Bu süreçte eve gelen çiçeklerime bakıyorum. Bunları tabii ki kendim göndermiyorum, daha o kadar sıyırmadım.
* Bana en iyi gelen şey ağaca sarılıp konuşmak. Doğayla iç içe olmayı seviyorum. Ağaca sarılmak bir kütüğe sarılmaktan daha iyidir!
* Aşık olmaktan korkuyor muyum?
Yorum yok, bilemiyorum. Kumral erkek görünce bana bir şey oluyor. Saç rengi, ses tonu çok önemli. Tutku şart. Bir de benim için ne kadar mücadele ettiği çok önemli.
* YKS'ye hazırlanıyorum. Matematiğe yönelmem lazım. Biraz daha zamanım var.
'ADRİANA'NIN BOYUNA ULAŞMAK İÇİN AYAKKABIMA PEÇETE KOYDUM'
* Adriana Lima ile olan fotoğrafım çok konuşuldu. Benim en beğendiğim kadın. O gün biraz şanslıydım. Işık benden yanaydı. Çok kasıldım. Boyuna ulaşabilmek için topuklu ayakkabımın içine kağıt peçete koyup bayağı uğraştım. Ben de fena değilim, tablo gibi kızım.
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