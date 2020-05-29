Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla "Şimdi 90'lar" canlı yayınına davetlisiniz!
Metin Özülkü ve Hakan Eren'in Sunumuyla D&R Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan "Şimdi 90'lar"ın yeni konukları şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Ümit Sayın ve Sibel Alaş oluyor.
Doksanlı yılların unutulmaz şarkılarını dinlerken o renkli günlere gideceğimiz "Şimdi 90'lar" Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla devam ediyor! Yeni konuklarımız Ümit Sayın ve Sibel Alaş!
Bugün saat 22.30'da gerçekleşecek yayını D&R'ın Instagram sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz!
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