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Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla "Şimdi 90'lar" canlı yayınına davetlisiniz!

ve 'in Sunumuyla D&R Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan "Şimdi 90'lar"ın yeni konukları şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan ve oluyor.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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ŞİMDİ 90'LAR CANLI YAYININA DAVETLİSİNİZ!

Doksanlı yılların unutulmaz şarkılarını dinlerken o renkli günlere gideceğimiz "Şimdi 90'lar" Metin Özülkü ve 'in sunumuyla devam ediyor! Yeni konuklarımız ve !

Bugün saat 22.30'da gerçekleşecek yayını D&R'ın Instagram sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz!

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