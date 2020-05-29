Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla "Şimdi 90'lar" canlı yayınına davetlisiniz!

Doksanlı yılların unutulmaz şarkılarını dinlerken o renkli günlere gideceğimiz "Şimdi 90'lar" Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla devam ediyor! Yeni konuklarımız Ümit Sayın ve Sibel Alaş!

Bugün saat 22.30'da gerçekleşecek yayını D&R'ın Instagram sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz!