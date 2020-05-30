Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın için mutfakta şov yaptı

Karantinayı birlikte geçirdiği sevgilisi Duygu Sarışın'ın deyimiyle 'mutfakta iyi' olan Çağatay Ulusoy, önceki akşam kolları sıvadı. Mutfaktaki başarısını sık sık gösteren Ulusoy, karantina sürecinde bu yeteneğini iyice geliştirdi.

Pandemi sürecinde çok dikkatli davranıp dışarıdan yiyecek söylemeyen Çağatay Ulusoy, bu kez de suşi yaptı.

Sarışın da ilk kez suşi yapan aşkına yardım edip ortaya çıkan lezzetleri sosyal medyada paylaştı.