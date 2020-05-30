Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın için mutfakta şov yaptı
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy mutfaktaki yeteneğini bir kez daha gösterdi. Sık sık mutfağa girip yemek yapan ve Duygu Sarışın’ın değimiyle ‘mutfakta iyi’ olan Ulusoy, bu kez de evde suşi yapmayı denedi.
Karantinayı birlikte geçirdiği sevgilisi Duygu Sarışın'ın deyimiyle 'mutfakta iyi' olan Çağatay Ulusoy, önceki akşam kolları sıvadı. Mutfaktaki başarısını sık sık gösteren Ulusoy, karantina sürecinde bu yeteneğini iyice geliştirdi.
Pandemi sürecinde çok dikkatli davranıp dışarıdan yiyecek söylemeyen Çağatay Ulusoy, bu kez de suşi yaptı.
Sarışın da ilk kez suşi yapan aşkına yardım edip ortaya çıkan lezzetleri sosyal medyada paylaştı.
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