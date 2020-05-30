30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın için mutfakta şov yaptı

Yakışıklı oyuncu mutfaktaki yeteneğini bir kez daha gösterdi. Sık sık mutfağa girip yemek yapan ve ’ın değimiyle ‘mutfakta iyi’ olan Ulusoy, bu kez de evde suşi yapmayı denedi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020
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SEVGİLİSİ İÇİN MUTFAKTA ŞOV YAPTI

Karantinayı birlikte geçirdiği sevgilisi 'ın deyimiyle 'mutfakta iyi' olan , önceki akşam kolları sıvadı. Mutfaktaki başarısını sık sık gösteren Ulusoy, karantina sürecinde bu yeteneğini iyice geliştirdi.

Pandemi sürecinde çok dikkatli davranıp dışarıdan yiyecek söylemeyen Çağatay Ulusoy, bu kez de suşi yaptı.

Sarışın da ilk kez suşi yapan aşkına yardım edip ortaya çıkan lezzetleri sosyal medyada paylaştı.

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