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Haberler Magazin Haberleri Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan sosyal medyayı sallayan İstanbul'un fethi paylaşımı

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan sosyal medyayı sallayan İstanbul'un fethi paylaşımı

Atv’de yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen ve ’un yapımcısı , İstanbul’un fethine ilişkin yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bozdağ’ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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KURULUŞ OSMAN YAPIMCISINDAN İSTANBUL'UN FETHİ PAYLAŞIMI

ve dizisinin yapımcısı , İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla hesabından bir video yayınladı.

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov kendine has yorumladığı İstanbul'un fethi 'Fetih Marşı'nı paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu dualarla yad ettiğimiz bu kutlu günde, Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla, etiketiyle yayınlanan 'Fetih Marşı ' Youtube kanalımızda yayında!"

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