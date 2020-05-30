Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan sosyal medyayı sallayan İstanbul'un fethi paylaşımı
Atv’de yayınlandığı her bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ, İstanbul’un fethine ilişkin yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Bozdağ’ın paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov kendine has yorumladığı İstanbul'un fethi 'Fetih Marşı'nı paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu dualarla yad ettiğimiz bu kutlu günde, Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla, Bozdağ Film Yapım etiketiyle yayınlanan 'Fetih Marşı ' Youtube kanalımızda yayında!"
Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu dualarla yad ettiğimiz bu kutlu günde, Arslanbek Sultanbekov'un özgün yorumuyla, Bozdağ Film Yapım etiketiyle yayınlanan 'Fetih Marşı ' Youtube kanalımızda yayında!https://t.co/BUoEbLZuSu pic.twitter.com/EMunELRZrt— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) May 29, 2020
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