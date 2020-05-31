31 Mayıs 2020, Pazar
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Yakışıklı oyuncu Sercan Badur'a hırsızlık şoku! "Nişan yüzüğüme kadar çalmışlar"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın özel haberine göre, ünlü oyuncu ’un evine hırsız girdi. Evin camını zorlayarak eve giren hırsızlar oyuncunun yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Sitenin güvenlik kameralarına takılan 2 hırsızın yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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YAKIŞIKLI OYUNCUYA HIRSIZLIK ŞOKU!

Ünlü oyuncu 'un Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Öğlen saatlerinde evinden ayrılan Sercan Badur, ertesi gün sabaha karşı evine geldiğinde ikametinde odaların dağıtılmış olduğunu gördü.

KARAKOLA GİDİP ŞİKÂYETÇİ OLDU

olayının ardından Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giden Sercan Badur evine giren hırsızlar hakkında şikâyetçi oldu. Badur, karakolda verdiği ifadesinde, evine geldiğinde odalarında dağınık olduğunu evde arkadaşı Osman Nadir Aydın'a ait olan çantanın içerisinde 7 bin lira değerindeki bilgisayarının çalındığını anlattı.

35 BİN LİRALIK EŞYASI ÇALINDI

İfadesinin devamında odaları kontrol ettiğini anlatan oyuncu Badur, yatak odasının hırsızlar tarafından talan edildiğini, 7 adet lüks saatini, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefonunun ve 1 adet altın nişan yüzüğünün çalındığını ifade ederek toplamda 35 bin lira değerinde zarar uğradığını ifade etti. Badur, ayrıca hırsızların yatak odasının camını zorlayarak girdiğini anlattı.

HIRSIZLAR KAMERALARA YAKALANDI

Sercan Badur sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde eve giren hırsızları görüntülendiğini ve hırsızlardan birinin küçük yaşta diğerinin ise orta yaşlarda olduğunu eve saat 19.45 sıralarında girildiğini ve çalınan eşyaları yine kendisine ait olan sırt çantasıyla götürdüklerini ifade etti.

Badur'un şikâyeti sonrası emniyet güçleri güvenlik kamerasında görüntülenen hırsızların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Atakan IRMAK / SABAH ÖZEL İSTİHBARAT

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