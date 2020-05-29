Kerem Bürsin, Demet Özdemir'in aşk oyununu bozdu!
Kerem Bürsin Demet Özdemir'le çıkan aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen yakışıklık oyuncu, ‘Konuşacak daha önemli konular var’ diyerek ilişkiyi net bir şekilde yalanladı. Yakışıklı oyuncunun umursamaz tavrı, ‘Aşk dedikodusunu Demet çıkardı’ iddiasını güçlendirdi.
Önceki haftalarda Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiası gündem olmuştu. Bazıları bu haberleri; kısa süre önce ayrıldığı Yaman Taciroğlu'nu kıskandırmak isteyen Özdemir'in çıkardığını iddia etti.
Bürsin, önceki gün Bebek'te ilk kez aşk iddiasına yanıt verdi. Bürsin, gazetecilerin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" yanıtı verdi.
Yakışıklı oyuncunun, konuyla ilgili umursamaz tavrı ise "Demet'in aşk oyunu bozuldu" dedirtti.
Bürsin'in adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra birçok güzelle anıldı.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- D&R’ Home’un yeni konuğu Aret Vartaryan!
- Kızı için dua istedi! Kritik süreç devam ediyor
- Ece Erken'e Behzat Ç.'li ölüm tehdidi: Yanına gelmeyeyim…
- Murat Ünalmış hakkında kahreden gerçek! Şehit...
- Canlı yayında şaşırtan itirafı: Kapısında çok yattım
- Murat Dalkılıç Hande Erçel’i ikna etti! Evleniyorlar
- Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu
- Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki buzlar eridi
- Seren Serengil'i susturdu! "Adliyeler açıldı" notuyla duyurdu
- Esra Erol: O an stüdyodan gitmek istiyorum!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyahatte HES dönemi! HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu ile kimler seyahat edebilir
- Son dakika: İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri...
- Diyanet son dakika: Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları ne zaman başlayacak? Camiler ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA! Düğün yasakları ne zaman kalkıyor? Düğün sezonu ne zaman açılıyor? 2020 Düğünler ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Özel kurslar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da özel kurslar ve dershaneler açılacak mı?
- MSB ASAL: 2000/2 askerlik yerleri sorgulama ekranı! e-Devlet 2020 Haziran celbi er sınıflandırma sonuçları
- Hazırlıklar tamamlandı! Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstüne yasak ne zaman bitiyor?
- Son dakika: 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da kafeler, restoranlar ve çay bahçeleri açılacak mı?
- Son dakika: Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran normalleşme sürecinde ehliyet kursları açılacak mı?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?