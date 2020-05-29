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Kerem Bürsin, Demet Özdemir'in aşk oyununu bozdu!

Kerem Bürsin 'le çıkan aşk dedikodularına ilk kez yanıt verdi. Önceki gün Bebek'te görüntülenen yakışıklık oyuncu, ‘Konuşacak daha önemli konular var’ diyerek ilişkiyi net bir şekilde yalanladı. Yakışıklı oyuncunun umursamaz tavrı, ‘Aşk dedikodusunu Demet çıkardı’ iddiasını güçlendirdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.05.2020
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KEREM BÜRSİN, DEMET ÖZDEMİR'İN AŞK OYUNUNU BOZDU!

Önceki haftalarda ile Kerem Bürsin'in aşk yaşadığı iddiası gündem olmuştu. Bazıları bu haberleri; kısa süre önce ayrıldığı Yaman Taciroğlu'nu kıskandırmak isteyen Özdemir'in çıkardığını iddia etti.

Bürsin, önceki gün Bebek'te ilk kez aşk iddiasına yanıt verdi. Bürsin, gazetecilerin Demet Özdemir'le ilgili sorularına "Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var" yanıtı verdi.

Yakışıklı oyuncunun, konuyla ilgili umursamaz tavrı ise "Demet'in aşk oyunu bozuldu" dedirtti.

Bürsin'in adı Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan sonra birçok güzelle anıldı.

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