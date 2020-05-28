D&R’ Home’un yeni konuğu Aret Vartaryan!
D&R HOME ile #EvdeHayatVar’ın yeni konuğumuz Aret Vartanyan; "Gerçekten Yaşıyor Muyuz? " canlı yayınıyla evlerinize konuk olacak. Bugün saat 21:30'da D&R’ın Instagram hesabında canlı yayını izleyebilirsiniz!
Birbirinden değerli isimlerin konuk olduğu D&R HOME ile #EvdeHayatVar'ın yeni konuğu yazar Aret Vartaryan oluyor.
Aret Vartanyan; "Gerçekten Yaşıyor Muyuz? " canlı yayınıyla evlerinize konuk olacak. Bugün saat 21:30'da D&R'ın Instagram hesabında canlı yayını izleyebilirsiniz!
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