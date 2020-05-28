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D&R’ Home’un yeni konuğu Aret Vartaryan!

ile #EvdeHayatVar’ın yeni konuğumuz ; "Gerçekten Yaşıyor Muyuz? " canlı yayınıyla evlerinize konuk olacak. Bugün saat 21:30'da D&R’ın Instagram hesabında canlı yayını izleyebilirsiniz!

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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D&R’ HOME’UN YENİ KONUĞU ARET VARTARYAN!

Birbirinden değerli isimlerin konuk olduğu D&R HOME ile #EvdeHayatVar'ın yeni konuğu yazar Aret Vartaryan oluyor.

; "Gerçekten Yaşıyor Muyuz? " canlı yayınıyla evlerinize konuk olacak. Bugün saat 21:30'da D&R'ın Instagram hesabında canlı yayını izleyebilirsiniz!

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