Süper Baba’nın Alim’i Eray Demirkol ve Gamze Akyel’den bebek müjdesi
Bir zamanların sevilen dizisi Süper Baba'da 'Alim' karakterine hayat veren Eray Demirkol, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu Gamze Akyel ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebek bekledikleri müjdesini verdi.
1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol uzun zamandır aşk yaşadığı Gamze Akyel ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
'ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAM 1 FAZLA OLACAĞIZ'
Eray Demirkol, sosyal medyadabn yaptığı paylaşımla bebek beklediği müjdesini verdi.
Takipçilerinin bayramını hamile eşi Gamze Akyel Demirkol'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak kutlayan Demirkol, "İyi bayramlar, önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız inşallah." dedi.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Erkek bebek bekleyen çift, yakında doğacak oğullarına Ege Ant ismini verecek.
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