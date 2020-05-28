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Süper Baba’nın Alim’i Eray Demirkol ve Gamze Akyel’den bebek müjdesi

Bir zamanların sevilen dizisi 'da 'Alim' karakterine hayat veren , 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebek bekledikleri müjdesini verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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ÜNLÜ ÇİFTTEN BEBEK MÜJDESİ

1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi ''nın küçük Alim'i uzun zamandır aşk yaşadığı ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAM 1 FAZLA OLACAĞIZ'

Eray Demirkol, sosyal medyadabn yaptığı paylaşımla bebek beklediği müjdesini verdi.

Takipçilerinin bayramını hamile eşi Gamze Akyel Demirkol'la çektirdiği fotoğrafı paylaşarak kutlayan Demirkol, "İyi bayramlar, önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız inşallah." dedi.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Erkek bebek bekleyen çift, yakında doğacak oğullarına Ege Ant ismini verecek.

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