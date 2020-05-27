Ünlü tenor Andrea Bocelli koronavirüsü yendi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlüler dünyasından da birçok ismi etkisi altına aldı. Dünyanın en ünlü tenorlarından Andrea Bocelli milyonlarca kişiyi ağlatan online paskalya konseri öncesi corona virüse yakalandığını açıkladı. Bir süredir tedavi gören Bocelli’den iyi haber geldi.
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, milyonlarca kişinin Yotube'dan canlı olarak takip ettiği meşhur paskalya konseri öncesinde koronavirüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.
61 yaşındaki opera sanatçısı, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin mart ayında yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ateş ve öksürük belirtileri gösterdiklerini ve tedavi gördüklerini söyledi.
"BİR KABUSU YAŞAMAK GİBİYDİ"
Bocelli, "Konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Bir kabusu yaşamak gibiydi çünkü hiçbir şeyi kontrol edemediğimi hissettim. Kabustan uyanmayı umut ettim" dedi. Bocelli, eşi Veronica Berti ile birlikte araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını belirtti.
Bocelli, nisan ayında Milano'daki Duomo di Milano katedralinde boş koltuklar karşısında paskalya konseri vermiş, 'Umut İçin Müzik' adlı konserin YouTube'dan canlı yayını büyük ilgi görmüştü.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık, bitti!
- Meryem Uzerli'den astronomik ücret açıklaması
- Barış imzalandı! İşte husumeti bitiren görüşme
- Esra Bilgiç herkesi şaşırttı!
- Onur Büyüktopçu: Yıllarca tuvalet temizledim
- EDHO'nun Hızır Ali'si sevgilisiyle şaşırttı
- İbrahim Tatlıses’in konseri sosyal medyayı salladı
- Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
- Yıllar sonra ilk kez yüzü güldü
- Büşra Pekin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?
- Son dakika! Mesire yerleri ne zaman açılacak? Sahiller, piknik alanları ve plajlar ne zaman açılıyor?
- Son dakika! 15 ilde seyahat yasağı ne zaman kalkar? Şehirler arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
- Demokrasinin infazı! 27 Mayıs 1960 darbesi nedir? 27 Mayıs'ta ne oldu? 27 Mayıs darbesini kim yaptı?
- ŞOK 27 Mayıs 2020 aktüel ürünler: Hijyen seti ve davul fırın dikkat çekiyor! İşte ŞOK market indirimleri
- 27 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte kampanyalar...
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 27 Mayıs 2020 hava durumu
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: 3 kapaklı gardırop sürprizi! İşte A101 perşembe indirimleri...