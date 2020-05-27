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Ünlü tenor Andrea Bocelli koronavirüsü yendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ünlüler dünyasından da birçok ismi etkisi altına aldı. Dünyanın en ünlü tenorlarından milyonlarca kişiyi ağlatan online paskalya konseri öncesi corona virüse yakalandığını açıkladı. Bir süredir tedavi gören Bocelli’den iyi haber geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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ANDREA BOCELLİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ!

Dünyaca ünlü İtalyan tenor , milyonlarca kişinin Yotube'dan canlı olarak takip ettiği meşhur paskalya konseri öncesinde koronavirüse yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı.

61 yaşındaki opera sanatçısı, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada kendisinin ve ailesinin mart ayında yaptırdıkları Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ateş ve öksürük belirtileri gösterdiklerini ve tedavi gördüklerini söyledi.

"BİR KABUSU YAŞAMAK GİBİYDİ"

Bocelli, "Konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Bir kabusu yaşamak gibiydi çünkü hiçbir şeyi kontrol edemediğimi hissettim. Kabustan uyanmayı umut ettim" dedi. Bocelli, eşi Veronica Berti ile birlikte araştırmalar için plazma bağışında da bulunduklarını belirtti.

Bocelli, nisan ayında Milano'daki Duomo di Milano katedralinde boş koltuklar karşısında paskalya konseri vermiş, 'Umut İçin Müzik' adlı konserin YouTube'dan canlı yayını büyük ilgi görmüştü.

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