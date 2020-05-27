Simge Sağın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
Karantina günlerini evinde geçiren Simge Sağın, Instagram’da bir canlı yayına katıldı. Yurt dışında su kuyu açmanın en büyük hayallerinden bir olduğunu söyleyen şarkıcı, hayranlarından gelen sürpriz sonrası canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Koronavirüs nedeniyle günlerini ev karantinasında geçiren Simge Sağın, Instagram'da 'Mutluluğun Adresi' hesabının canlı yayınına konuk oldu. Yury dışında su kuyusu açtırmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Sağın, "Yapmam gerekenler listesinde ilk üçte" dedi.
HAYALİ CANLI YAYINDA GERÇEK OLDU
Ünlü şarkıcının hayali canlı yayın esnasında gerçek oldu.
Dernek Başkanı, Simge Sağın adına hayranlarının da desteği ile bayramdan sonra Arakan'da su kuyusu açacaklarını açıkladı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, mutluluktan gözyaşlarına engel olamadı.
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