Meryem Uzerli astronomik ücretler istediğini yalanladı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, astronomik ücretler istediği için uzun süredir hiçbir projede yer almadığı iddialarına cevap verdi. Beğendiği bir senaryo karşısında maddi bir beklentisi olmadığını belirten Uzerli, iddiaları ‘Gerekirse bir dondurmaya bile oynarım’ diyerek yalanladı.
Karantina dönemini doğup büyüdüğü Almanya'da geçiren Meryem Uzerli, Meksika'daki 'Novelas TV'ye röportaj verdi. Astronomik ücretler istediği için uzun süredir hiçbir projede yer almadığı iddia edilen Türk asıllı Alman oyuncu, şöyle dedi: "Hiçbir zaman yüksek ücretler talep etmedim. Senaryoyu beğenirsem dondurma karşılığında bile kamera karşısına geçerim."
Daha önce erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla ücret almasını eleştiren Meryem Uzerli, 2016'da oynadığı son dizisinden bölüm başı 65 bin TL aldı. 2 milyon TL'yi de cebine koyan oyuncunun projesi, kısa sürede yayından kalktı. Uzerli'nin 2017'de rol aldığı filmi 'Öteki Taraf'ı da sadece 391 bin kişi izledi.
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