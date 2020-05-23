23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Mazhar Alanson Ramazan Bayramı'nda ATV ekranlarından 7 kıtaya seslenecek

'nca başlatılan Evde Bayram Konserleri kapsamında usta sanatçı da sahne alacak. Alanson’un performansı 26 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek. Alanson, atv ekranlarından 7 kıtaya seslenecek.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020
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ATV EKRANLARINDAN 7 KITAYA SESLENECEK

'nca başlatılan Evde Bayram Konserleri'nde usta sanatçı 'da sahne alacak. Başarılı sanatçı Mazhar Alanson'un performansı 26 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek.

Alanson, Alanson, atv ekranlarından 7 kıtaya seslenecek.


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