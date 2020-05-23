Petek Dinçöz davaya gitmediği için 12 milyondan oldu

Petek Dinçöz, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programında 'Arım Balım Peteğim' isimli programın sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.