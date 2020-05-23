Petek Dinçöz davaya gitmediği için 12 milyondan oldu
'Arım Balım Peteğim' programı için yapımcısıyla mahkemelik olan Petek Dinçöz, kazandığı 12 milyon lirayı almak için başvurduğu icradan eli boş dönmüştü. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz’ün açtığı dava görüldü. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Dinçöz de avukatı da duruşmaya gitmeyip, mazeret de sunmadıkları için ünlü şarkıcının şikâyet hakkı elinden alındı.
Petek Dinçöz, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programında 'Arım Balım Peteğim' isimli programın sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.
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