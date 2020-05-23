23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Petek Dinçöz davaya gitmediği için 12 milyondan oldu

'' programı için yapımcısıyla mahkemelik olan , kazandığı 12 milyon lirayı almak için başvurduğu icradan eli boş dönmüştü. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz’ün açtığı dava görüldü. Sabah’tan ’ın haberine göre; Dinçöz de avukatı da duruşmaya gitmeyip, mazeret de sunmadıkları için ünlü şarkıcının şikâyet hakkı elinden alındı.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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, 2009-2010 yılları arasında bir televizyon programında '' isimli programın sunuculuğunu yapmıştı. Sanatçı, o dönem alamadığı parası için yapımcı şirkete dava açtı. Mahkeme, yapım şirketinin 12 milyon lira ödemesine hükmetti.

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