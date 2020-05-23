Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara geri dönüyor! İşte Müge Anlı’nın başlayacağı tarih
Atv’nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre önce ekranlara ara vermişti. Müge Anlı’nın ekrana geri döneceği tarih belli oldu. 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ekrana gelen ve bugüne kadar sayısız faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına, kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı Atv ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman? İşte Müge Anlı'nın ekranlara döneceği o tarih.
Atv ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı, izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre önce programına ara veren Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu.
HASRET SONA ERİYOR
Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 1 Haziran Pazartesi günü Atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.
Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.
Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da Atv'de!
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Özgür Ozan'ın eşi bakın kim çıktı!
- Evliliğe bir adım daha! Görücüye çıktı
- Petek’i 12 milyondan eden hata
- Esra Erol 22 Mayıs Cuma izle
- Ebru Şallı’dan Ramazan Bayramı için acı talep
- Birbirlerine girdiler: Seni küçük sizo!
- Ünlü model de düşen uçaktaydı!
- Yaşadığı zorlukları yıllar sonra anlattı: Parklarda yattım!
- Yeni sevgilisiyle böyle yakalandı!
- Ajda Pekkan: Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?
- Son dakika: Arefe günü kuaförler ve berberler çalışacak mı? 23 Mayıs yarın kuaförler açık mı?