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Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara geri dönüyor! İşte Müge Anlı’nın başlayacağı tarih

Atv’nin fenomen programı ile Tatlı Sert koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süre önce ekranlara ara vermişti. Müge Anlı’nın ekrana geri döneceği tarih belli oldu. 2008 yılından bu yana hafta içi her gün ekrana gelen ve bugüne kadar sayısız faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına, kayıpların bulunmasına yardım eden Müge Anlı Atv ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı'nın yeni bölümü ne zaman? İşte Müge Anlı'nın ekranlara döneceği o tarih.

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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MÜGE ANLI’NIN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Atv ekranlarının sevilen yüzü , izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre önce programına ara veren Müge Anlı'nın ekrana döneceği tarih belli oldu.

HASRET SONA ERİYOR

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "", 1 Haziran Pazartesi günü Atv ekranında kaldığı yerden, izleyicisiyle buluşacak.
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını yine Müge Anlı'da bulacak.

Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı büyük başarılara imza atmaya devam edecek, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.

Çok konuşulan, gündem oluşturan program Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Pazartesi sabahı canlı yayınla saat 10.00'da Atv'de!

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