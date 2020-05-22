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Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva komşularından yardım istedi: Ne olur beni kurtarın!

Bir dönem ile yaptığı evlilikle adını duyuran , ayrılığın ardından ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce de defalarca şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle önce komşularından yardım istedi, evden çıkmayı başarınca da Taha Tatlıcı’dan tekrar şikayetçi oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ: NE OLUR BENİ KURTARIN!

Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden ile arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı'dan şikayetçi oldu. Ünlü manken, sevgilisi hakkında bir ay uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Tatlıcı, bir aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva'nın evinde aldı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

"Ne olur beni kurtarın" diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koştu, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulundu.

Taha Tatlıcı'nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı.

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