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Seren Serengil'den kavga çıkaracak Hadise açıklaması: Şarkılarında fenalık geçiriyorum!

programında sunuculuk yapan , bugünkü yayında ile ilgili sarf ettiği sözlerle gündeme oturdu. Yayında Hadise’nin şarkısının çalması üzerine açıklama yapan Serengil, “Hadise'nin şarkılarında fenalık geçiriyorum” dedi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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KAVGA ÇIKARACAK SÖZLER: ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM

Bir süre önce programından istifa eden Ece Erken'in koltuğuna oturan , bugünkü programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

'ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM'

Bir haberin sonunda 'nin "Şampiyon" şarkısını duyan Serengil, Hadise'yle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Serengil, "Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum" dedi.

Ünlü sunucunun bu sözlerine ünlü popçu Hadise'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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