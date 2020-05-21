Seren Serengil'den kavga çıkaracak Hadise açıklaması: Şarkılarında fenalık geçiriyorum!
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, bugünkü yayında Hadise ile ilgili sarf ettiği sözlerle gündeme oturdu. Yayında Hadise’nin şarkısının çalması üzerine açıklama yapan Serengil, “Hadise'nin şarkılarında fenalık geçiriyorum” dedi.
Bir süre önce Söylemezsem Olmaz programından istifa eden Ece Erken'in koltuğuna oturan Seren Serengil, bugünkü programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
'ŞARKILARINDA FENALIK GEÇİRİYORUM'
Bir haberin sonunda Hadise'nin "Şampiyon" şarkısını duyan Serengil, Hadise'yle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Serengil, "Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum" dedi.
Ünlü sunucunun bu sözlerine ünlü popçu Hadise'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
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