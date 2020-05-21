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Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan üzücü haber

Atv’nin fenomen dizisi ’ın yapımcısı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Bozdağ paylaşımında, dizinin plato müdürü ’ın hayatını kaybettiğinin açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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KURULUŞ OSMAN’IN YAPIMCISINDAN ÜZÜCÜ HABER

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi ve 'un yapımcısı , hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.

Mehmet Bozdağ, paylaşımında Can'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İşte yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yaptığı o açıklama:

Çalışma arkadaşlarımızdan plato müdürümüz , hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

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