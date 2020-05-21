Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan üzücü haber
Atv’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla üzücü haberi duyurdu. Bozdağ paylaşımında, dizinin plato müdürü Rüştü Can’ın hayatını kaybettiğinin açıkladı.
Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu.
Mehmet Bozdağ, paylaşımında Can'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İşte yapımcı Mehmet Bozdağ'ın yaptığı o açıklama:
Çalışma arkadaşlarımızdan plato müdürümüz Rüştü Can, hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
Çalışma arkadaşlarımızdan plato müdürümüz Rüştü Can, hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. pic.twitter.com/5hj9qPtydy— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) May 20, 2020
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