Sezen Aksu Mehmet Âkif Ersoy’un evini güzellik salonuna çevirmişti! Üsküdar Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi
İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un bir dönem Beylerbeyi’nde ikamet ettiği evi, 2011 yılında Sezen Aksu tarafından satın alınmış, Ersoy’un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evin Aksu tarafından güzellik merkezine çevrildiği ortaya çıkmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Güzellik merkezi olmasına müsaade edemeyiz” dedi.
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 2011 yılında, Sezen Aksu tarafından 350 bin TL'ye satın alındı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. O evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan'a kiraya verildiği ortaya çıktı.
Haberin ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezi olarak işletilen ev, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti.
Olayın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şu açıklamayı yaptı: "Orası Mehmet Akif Ersoy'un belli bir süre kaldığı ev. Dolayısıyla bu ev tapuda da bellidir, bugüne kadar ev olarak kullanılmıştır. Burası mesken yani, burada ticari faaliyet olmaz. Ticari anlamda ruhsat asla veremeyiz ve ruhsatsız çalıştırdığı için de mühürlenmiştir. Bilgimiz yoktu sonradan öğrendik ve mühürledik. Ruhsat yok zaten bunu halen kiracı olan şahıs da kabul ediyor. Güzellik salonu işletiyormuş, müsaade edemeyiz. Başvurusu da yok zaten. Bu evde ancak tarihi şahsiyete uygun tadilat yapılarak oturulabilir."
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Beylerbeyi'nde 11 ay ikamet ettiği evinin güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sezen Aksu, 2011 yılından beri evin sahibi.
Sezen Aksu, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem Beylerbeyi'nde yaşadığı evi 2011 yılında, 350 bin TL'ye satın aldı. Sanatçı 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde bakım yaptırmış, dışı cephesi ise aynı kalmıştı. İşte o evin, güzellik merkezi olarak Safiye Turan'a kiraya verildiği ortaya çıktı. Ersoy'un şiirler ve yazılar kaleme aldığı evde şimdilerdeyse cilt bakımı, manikür, pedikür ve takma kirpik yapılıyor. "Safiye Turan Beauty Studio" adındaki güzellik merkezinin tabelasının binada asılı bulunmaması ise dikkat çekti.
SEZEN AKSU NE DEDİ
Bu haberin ardından Sezen Aksu şu açıklamayı yapmıştı:
"Son günlerde, İstanbul Beylerbeyi'nde sahibi olduğum, içinde halen kiracısı bulunan tarihi bina için medyada yer alan ısrarlı yanlış haberler üzerine, açıklama yapmayı doğru buldum. Öncelikle haberlere konu olan, fotoğraflanan ve yayınlanan ev benim evim değildir, bir paralel sokaktaki başka bir evdir. Mehmet Akif Ersoy'un söz konusu bu evde 1908-1912 yılları arasında yaşadığı, Üsküdar Belediyesi tarafından tespit edilmiş ve üzeri levhalanmıştır. Benim evimin Mehmet Akif Ersoy ile bilmediğimiz başka bir bağlantısı var ise bu konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından araştırılıp belgeleri ile birlikte açıklığa kavuşturulmasını rica ederim."
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