Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrolü oynayacak
Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, İngiliz dizisi 'Alex Rider'de başrolü canlandıracak. Online platformlarda dizi 8 bölümden oluşacak.
Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün kazanan Haluk Bilginer İngiliz dizisi 'Alex Rider'de başrol oynayacak.
ONLİNE PLATFORMLARDA YAYINLANACAK
Online platformalarda yayınlanacak dizide usta oyuncu, kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ana karakteri Alex Rider'ı Otto Farrant üstlenirken Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde.
GİZLİ AJANIN HİKAYESİ
14 yaşındaki Alex Rider'ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.
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