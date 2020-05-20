20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrolü oynayacak

Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrolü oynayacak

Şahsiyet dizisindeki performansıyla 'nde En ödülünün sahibi olan , İngiliz dizisi ''de başrolü canlandıracak. Online platformlarda dizi 8 bölümden oluşacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.05.2020
ABONE OL
HALUK BİLGİNER İNGİLİZ DİZİSİNDE BAŞROLÜ OYNAYACAK

'nde En ödülünün kazanan İngiliz dizisi ''de başrol oynayacak.

ONLİNE PLATFORMLARDA YAYINLANACAK

Online platformalarda yayınlanacak dizide usta oyuncu, kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ana karakteri Alex Rider'ı Otto Farrant üstlenirken Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde.

GİZLİ AJANIN HİKAYESİ

14 yaşındaki Alex Rider'ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA