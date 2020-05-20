Bayramları karıştıran Arda Turan’dan açıklama geldi
Arda Turan dün sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir video yayınladı. Videoda bayramları karıştırarak "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullanan Turan, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Arda Turan, dün sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.
Bu video sonrası tepki mesajları alan yıldız isim, Instagram hesabından tepkilere yanıt verdi.
Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:
"Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali... İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar."
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