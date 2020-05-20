Nilüfer'den anne-kız paylaşımına beğeni yağdı!

Domuz gribi geçiren ardından da corona virüs nedeniyle ev karantinasına giren Nilüfer, vaktini kızı Ayşe Nazlı ile geçiriyor. Zaman zaman kızıyla paylaşım yapan şarkıcı, yayınladığı son pozda da Ayşe Nazlı ile mutfaktaydı.

Ayşe Nazlı ile fotoğrafını paylaşan Nilüfer, bu poza "Ana-kız mutfakta" notunu düştü.