Nilüfer'den anne-kız paylaşımına beğeni yağdı!
Geçirdiği domuz gribi nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören şarkıcı Nilüfer, ardından da corona virüs nedeniyle ev karantinasına girdi. Evdeki vaktini kızı Ayşe Nazlı ile geçiren Nilüfer, kızı ile anne kız paylaşımı yaptı. Şarkıcının bu paylaşımına beğeni yağdı.
Domuz gribi geçiren ardından da corona virüs nedeniyle ev karantinasına giren Nilüfer, vaktini kızı Ayşe Nazlı ile geçiriyor. Zaman zaman kızıyla paylaşım yapan şarkıcı, yayınladığı son pozda da Ayşe Nazlı ile mutfaktaydı.
Ayşe Nazlı ile fotoğrafını paylaşan Nilüfer, bu poza "Ana-kız mutfakta" notunu düştü.
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