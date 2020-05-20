20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Nilüfer'den anne-kız paylaşımına beğeni yağdı!

Geçirdiği domuz gribi nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören şarkıcı , ardından da corona virüs nedeniyle ev karantinasına girdi.  Evdeki vaktini kızı ile geçiren Nilüfer, kızı ile anne kız paylaşımı yaptı. Şarkıcının bu paylaşımına beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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ANNE-KIZ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Domuz gribi geçiren ardından da corona virüs nedeniyle ev karantinasına giren , vaktini kızı ile geçiriyor. Zaman zaman kızıyla paylaşım yapan şarkıcı, yayınladığı son pozda da Ayşe Nazlı ile mutfaktaydı.

Ayşe Nazlı ile fotoğrafını paylaşan Nilüfer, bu poza "Ana-kız mutfakta" notunu düştü.

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