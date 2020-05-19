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Hepsi grubu barıştı!

grubundan Gülçin Ergül ile arasındaki buzlar birkaç gün önce erimişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ile grubun diğer üyesi de barıştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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HEPSİ GRUBU BARIŞTI!

Bir dönem adından çok söz ettiren grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Ancak 11 yıl sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. ile arasındaki küslük sona erdi. ve Yasemin Yürük de eski arkadaşları için bir adım attı. Cemre Kemer, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'den sosyal medyada övgü ile bahsetti:

"İnanılmaz bir gırtlağı var. Harika bir ses. Piyasadaki seslerin yüzde 90'ından iyidir. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin'i dinleyin..."

Hepsi fanları, barışma haberine çok sevindi. Grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da sosyal medyayı salladı.

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