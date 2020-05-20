20 Mayıs 2020, Çarşamba
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İbrahim Kutluay’a ameliyat izni

Eski basketbolcu , sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde görüntülendi. Polis tarafından çevrilen Kutluay, babasının ameliyatına yetişmeye çalıştığını söyleyerek izin belgesini gösterdi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020
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İBRAHİM KUTLUAY’A AMELİYAT İZNİ

, geçtiğimiz pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde objektife yansıdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün aracıyla yollara düşen eski basketbolcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

BABASINA KOŞTU

Polise elindeki izin belgesini gösteren İbrahim Kutluay, babasının ameliyata alındığını belirtti ve, "İzin belgem var. Babam ameliyata girecek, oraya yetişmeye çalışıyorum." dedi.

KALP AMELİYATINA ALINDI

Kutluay'ın babası Burhan Kutluay'ın 'deki bir hastanede kalp ameliyatına alındığı öğrenildi.

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