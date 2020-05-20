İbrahim Kutluay’a ameliyat izni
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde görüntülendi. Polis tarafından çevrilen Kutluay, babasının ameliyatına yetişmeye çalıştığını söyleyerek izin belgesini gösterdi.
İbrahim Kutluay, geçtiğimiz pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde objektife yansıdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün aracıyla yollara düşen eski basketbolcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.
BABASINA KOŞTU
Polise elindeki izin belgesini gösteren İbrahim Kutluay, babasının ameliyata alındığını belirtti ve, "İzin belgem var. Babam ameliyata girecek, oraya yetişmeye çalışıyorum." dedi.
KALP AMELİYATINA ALINDI
Kutluay'ın babası Burhan Kutluay'ın Kadıköy'deki bir hastanede kalp ameliyatına alındığı öğrenildi.
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